Policjanci uratowali życie mężczyźnie, któremu groziło zamarznięcie Data publikacji 07.12.2023 Powrót Drukuj Trwa wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych. We wtorek policjanci z Komisariatu Policji w Uniejowie pomogli mężczyźnie, który leżał w przydrożnym rowie. Mundurowi zareagowali w samą porę, a natychmiastowa ich reakcja zapobiegła tragedii.

Okres zimowy to czas, kiedy z powodu obniżenia temperatury pojawia się ryzyko wychłodzenia organizmu. Najbardziej narażone na wyziębienie są osoby, które nie mają dachu nad głową.



We wtorek, 5 grudnia 2023 roku, policjanci z uniejowskiego komisariatu podczas pełnionej służby sprawdzali miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne narażone na wychłodzenie. W miejscowości Biernacice, w pewnym momencie w trakcie patrolowania zauważyli mężczyznę, leżącego w przydrożnym rowie między zaroślami. Gdy podbiegli do niego okazało się, że mężczyzna nie rusza się, a kontakt z nim jest utrudniony. Ze względu na niską temperaturę i realne zagrożenie dla życia i zdrowia natychmiast powiadomili o tej sytuacji pogotowie ratunkowe. Policjanci wiedzieli, że liczą się minuty, gdyż wymagał on natychmiastowej pomocy. Mundurowi niezwłocznie udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy. Przenieśli go do radiowozu, gdzie okryli go kocem termicznym i oczekiwali na przyjazd ratowników medycznych. Mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy.



Policjanci udowodnili, że zaangażowanie i odpowiednie wyszkolenie pozwalają na ratowanie tego, co najcenniejsze - ludzkiego życia.



Zwracamy się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze, ławkach, parkach czy w opuszczonych budynkach. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się powiadomić o tym funkcjonariuszy.



Zgłoszenia można przekazywać pod numer alarmowy 112 lub za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić zamarznięcie. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie.