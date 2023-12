Razem możemy więcej. Policjanci i żołnierze z pomocą dzieciom Data publikacji 07.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci, pracownicy cywilni krośnieńskiej komendy oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej połączyli siły, by pomóc podopiecznym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Klenicy. Po zorganizowanej zbiórce najpotrzebniejszych rzeczy, wspólnie odwiedzili placówkę, żeby wesprzeć wychowawców oraz przebywające tam dzieci. Zorganizowana akcja, wywołała uśmiech na twarzach zarówno obdarowanych jak i darczyńców.

Współpraca krośnieńskiej Policji z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej traw od początku ich funkcjonowania na terenie powiatu krośnieńskiego. Tym razem w myśl sentencji Carroll Lewis: „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić" połączyli siły by zorganizować zbiórkę dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Klenicy. W środę (6 grudnia) Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim nadkomisarz Tomasz Kaczyński wspólnie z Dowódcą 152 batalionu lekkiej piechoty podpułkownikiem Tomaszem Płotczykiem, policjantami, pracownikami cywilnymi komendy oraz żołnierzami odwiedzili dzieci oraz ich wychowawców, żeby podarować zebrane rzeczy. Przekazanie darów, nie byłoby możliwe gdyby nie otwartość serc funkcjonariuszy i pracowników obu formacji, którzy w krótkim czasie zebrali najpotrzebniejsze artykuły codziennego użytku, słodycze i drobne upominki dla dzieci. Zorganizowana akcja, wywołała uśmiech na twarzach zarówno obdarowanych jak i darczyńców.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.97 MB)