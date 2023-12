Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych zatrzymali poszukiwanego Data publikacji 07.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych zatrzymali poszukiwanego 46-letniego mieszkańca Poznania. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia zaległej kary więzienia, a także w związku z włamaniem do jednego z domów pod Poznaniem. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Poznaniu zatrzymali 5 grudnia mężczyznę poszukiwanego za m.in. za kradzież z włamaniem mienia znacznej wartości. Do przestępstwa doszło 30 listopada w jednej z podpoznańskich miejscowości. Sprawca włamał się do jednego z domów, skąd ukradł znaczną ilość gotówki, a także 2 zegarki, laptopa i telefon. Sprawą odnalezienia podejrzanego o to przestępstwo, zajęli się policyjni łowcy głów. Szybko ustalili, że mężczyzna może ukrywać się na terenie woj. lubuskiego.