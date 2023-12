Dzięki informacji przekazanej pod numer alarmowy 80-latka bezpiecznie trafiła do domu Data publikacji 07.12.2023 Powrót Drukuj Informację o seniorce idącej po południu drogą pomiędzy Dubiczami Cerkiewnymi a Hajnówką, przekazała pod numer alarmowy przejeżdżająca tamtędy przypadkowa kobieta. Już po kilku minutach na miejscu byli policjanci z Olsztyna. 80-latka była zdezorientowana i nie widziała gdzie się znajduje. Mundurowym udało się ustalić personalia i adres kobiety. Dzięki reakcji zgłaszającej i pomocy policjantów 80-latka bezpiecznie trafiła pod opiekę swojej córki.

W godzinach popołudniowych, do hajnowskiego dyżurnego wpłynęła informacja o starszej kobiecie, która idzie drogą dla pieszych i rowerzystów w kierunku Hajnówki od strony Dubicz Cerkiewnych. Ze zgłoszenia przekazanego przez przejeżdżającą tamtędy kobietę wynikało, że seniorka jest ubrana nieadekwatnie do pory roku i wygląda na zdezorientowaną. Już po kilku minutach na miejscu byli policjanci z olsztyńskiego oddziału prewencji. Z kobietą był utrudniony kontakt, jednak policjantom udało się ustalić jak się nazywa oraz w jakiej miejscowości mieszka. Policjanci wspólnie z seniorką pojechali do jednej z miejscowości w gminie Dubicze Cerkiewne, gdzie rozpytali mieszkańców o dokładny miejsce zamieszkania kobiety. Pod wskazaną posesją policjanci spotkali córkę 80-latki. Kobieta powiedziała policjantom, że właśnie poszukuje swojej matki, która oddaliła się z domu. Na szczęście 80-letnia mieszkanka gminy Dubicze Cerkiewne nie potrzebowała pomocy medycznej. Dzięki reakcji zgłaszającej i pomocy policjantów 80-latka bezpiecznie trafiła pod opiekę swojej córki.

W czasie mrozów nie bądźmy obojętni i reagujmy! Czasami jeden telefon na 112 może uratować ludzkie życie. Żadna informacja przekazana policjantom nie pozostanie bez reakcji!