Z piłą łańcuchową ruszyli na innego kierowcę. Zostali zidentyfikowani i zatrzymani Data publikacji 07.12.2023 Powrót Drukuj Agresja drogowa przybiera różne formy. Każda z nich jest bezmyślna i zasługuje na karę. Ta czeka też dwóch mężczyzn, którzy z siekierą i piłą łańcuchową ruszyli na innego kierowcę. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do Internetu i mediów. Obaj napastnicy zostali ustaleni i zatrzymani przez policjantów kryminalnych z Działdowa i Lidzbarka. Podejrzani o przestępstwo uszkodzenia mienia i groźby karalne odpowiedzą przed sądem.

W sobotę (02.12.2023 r.) późnym wieczorem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia pojazdu marki Mitsubishi Pajero. Chwilę wcześniej kierujący tym autem, przejeżdżając przez miejscowość Gródki w gminie Płośnica, został wyprzedzony przez pojazd marki Mercedes Sprinter koloru pomarańczowego. Podczas wyprzedzania kierujący tym pojazdem uszkodził lewe lusterko w mitsubishi i pojechał dalej, a następnie na wysokości miejscowości Pierławki w gminie Działdowo zjechał na pobocze i zatrzymał się. Jadący za mercedesem kierowca mitsubishi również zatrzymał się, przekonany, że będzie mógł wyjaśnić tę kolizję drogową. Tego co wydarzyło się dalej, zupełnie się nie spodziewał. Z mercedesa wysiadło dwóch mężczyzn: kierowca z siekierą w dłoni i pasażer, którzy trzymał w ręku i uruchomił piłę spalinową. Zaczęli zbliżać się do mitsubishi, którego kierowca – przestraszony zachowaniem mężczyzn - uchylił szybę i poinformował, że zgłosi zdarzenie policjantom. Po chwili mężczyzna trzymający piłę skierował się na tył mitsubishi i łańcuchem piły uszkodził szybę i powłokę lakierniczą pojazdu. Kierujący mitsubishi przestraszony irracjonalnym i niebezpiecznym zachowaniem mężczyzn odjechał z tego miejsca i zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, gdzie złożył stosowne zawiadomienie. Następnego dnia przekazał policjantom nagranie z tego zdarzenia, które zdążył zarejestrować swoim telefonem.

Policjanci z Działdowa podjęli czynności celem ustalenia i zatrzymania uczestników zdarzenia. Podczas prowadzonych działań w terenie ustalili tożsamość mężczyzn występujących na nagraniu, a następnie ich miejsce pobytu.

We wtorek (05.12.2023 r.) kryminalni z Działdowa i Lidzbarka zatrzymali obu mężczyzn. To 28- i 32-letni mieszkańcy gminy Lidzbark. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty stosowania gróźb karalnych zagrożonych karą do 3 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn dodatkowo usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co kodeks karny przewiduje dla sprawcy karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto wobec 28-latka, który kierował mercedesem policjanci wyciągną konsekwencje za popełnione wykroczenia drogowe, w tym spowodowanie kolizji.

W czwartek (07.12.2023 r.) Prokurator Prokuratury Rejonowej w Działdowie zastosował wobec obu mężczyzn policyjny dozór i poręczenie majątkowe.

Na poniższym nagraniu, które rozpoczyna i kończy plansza z napisem Komenda Powiatowa Policji w Działdowie widoczny jest moment zdarzenia na drodze i mężczyźni, którzy z siekierą i piłą podchodzą do auta, a następnie ujecie, na których policjanci prowadzą zatrzymanych mężczyzn.

Film Agresja drogowa w powiecie działdowskim i zatrzymani mężczyźni

STOP AGRESJI DROGOWEJ! stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl Za pośrednictwem powyższego adresu policjanci przyjmują do dalszej realizacji zgłoszenia, w szczególności nagrania, zdjęcia oraz opisy niebezpiecznych, agresywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Możliwe jest też wysyłanie pozostałych informacji o wykroczeniach związanych z bezpieczeństwem na drodze. Jak to zrobić? Potrzebne informacje znajdują się na stronie: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/o-nas/struktura/wydzial-ruchu-drogoweg/stop-agresji-drogowej/1738,STOP-agresji-drogowej.html

(jn/tm)