Poszukiwania zakończone sukcesem Data publikacji 07.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci wąbrzeskiej komendy odnaleźli młodą kobietę, której zaginięcie zgłosili rodzice. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom policjantów, strażaków i lokalnych mieszkańców kobieta wróciła do domu.

W środę (6 grudnia 2023 roku) około godziny 15:00 Oficer Dyżurny wąbrzeskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 24-letniej mieszkanki gminy Książki. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne i zapadający zmrok, dyżurny natychmiast skierował na miejsce wszystkich policjantów będących tego dnia w służbie. Kiedy wstępne czynności poszukiwawcze nie przyniosły efektu, do pomocy zadysponowano kilka zastępów straży pożarnej, dwa psy tropiące oraz drona z kamerą termowizyjną.

Mimo to nie udało się odnaleźć zaginionej, w z związku z czym Komendant Powiatowy Policji w Wąbrzeźnie ogłosił alarm dla całego stanu jednostki. Do poszukiwań przystąpiło około 100 osób, w tym policjantów i strażaków z PSP i OSP z kamerami termowizyjnymi, którzy sukcesywnie przeczesywali hektary lasów i pól.

Tuż przed godziną 22:00 policjanci natrafili na ślady stóp prowadzące przez pola do głębokiego rowu melioracyjnego, tam niestety trop się urwał. Mimo to funkcjonariusze nie dali za wygraną i ruszyli dalej w kierunku granic powiatu, gdzie na środku pola uprawnego znaleźli wychłodzoną, przemoczoną kobietę.

Policjanci udzielili jej pomocy przedmedycznej, natychmiast okryli ją swoimi mundurami i wraz ze strażakami rozpoczęli jej transport w kierunku drogi dojazdowej, gdzie po chwili wjechał ciężki wóz bojowy straży pożarnej, którym kobieta przewieziona została do karetki pogotowia. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki zaangażowaniu służb i mieszkańców poszukiwania zakończyły się sukcesem, bezspornie ratując zdrowie i życie kobiety.