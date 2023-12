Areszt dla dwóch mężczyzn za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia Data publikacji 07.12.2023 Powrót Drukuj Działania policjantów z Komisariatu III Policji w Radomiu doprowadziły do szybkiego zatrzymania dwóch sprawców pobicia przy wykorzystaniu niebezpiecznego narzędzia. Jeden z nich został zatrzymany przez policjantów w Radomiu, a drugi przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na lotnisku w Warszawie. Obaj usłyszeli zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i najbliższe 2 miesiące spędzą w areszcie.

Do zdarzenia doszło w nocy w miniony weekend. Dwaj młodzi mężczyźni poprosili znajomego, aby ich podwiózł do jednego z radomskich klubów. Za transport mieli zapłacić określoną kwotę, na którą wcześniej się zgodzili. Gdy mężczyzna podwiózł znajomych i upomniał się o zapłatę, doszło do awantury. Ostatecznie sprawcy oddali umówioną wcześniej kwotę pieniędzy, ale przy tym bez powodu zaatakowali pokrzywdzonego. Zadali mężczyźnie 3 ciosy nożem, a następnie uszkodzili pojazd pokrzywdzonego, wybijając w nim szybę.

Po otrzymaniu zgłoszenia sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Komisariatu III Policji w Radomiu. Ich skuteczne działania doprowadziły do szybkiego zatrzymania jednego ze sprawców. 22-latek trafił do policyjnego aresztu. Krótko po tym został zatrzymany drugi podejrzany. 23-latek chciał uciec do Hiszpanii, ale na lotnisku w trakcie weryfikacji dokumentów funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie potwierdzili, że jest poszukiwany przez policję i zatrzymali mężczyznę. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności przez strażników granicznych 23-latek został przekazany policjantom z Komisariatu III w Radomiu.