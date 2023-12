Policjanci z Wyżyn uratowali kobietę Data publikacji 07.12.2023 Powrót Drukuj Dzięki zaangażowaniu i szybkiej reakcji policjanci z bydgoskich Wyżyn uratowali 57-letnią kobietę, która leżała w pustostanie nie mogąc się przemieszczać, mając odmrożenia nóg oraz gorączkę spowodowaną zapaleniem płuc. Kontrola opuszczonego budynku, a tym samym znalezienie kobiety i udzielenie jej natychmiastowej pomocy prawdopodobnie przyczyniły się do uratowania jej życia.

W miniony wtorek, 5 grudnia około 10.00 policjanci z komisariatu na Wyżynach, sierżant Mateusz Wojciechowski i posterunkowa Justyna Cybulska, kontrolowali miejsca przebywania osób będących w kryzysie bezdomności. Kontrolując te znajdujące się w rejonie ulicy Jana Pawła II w Bydgoszczy wjechali w ulicę Wąbrzeską. Tam zwrócili uwagę na budynek pod lasem, który nie miał szyb w oknach ani drzwi. Od razu stwierdzili, że mogą tam szukać schronienia bezdomni. Nie pomylili się.

Podczas sprawdzania pomieszczeń znaleźli leżącą kobietę, która nie była ubrana stosownie do pory roku, nie była niczym okryta. Przekazała im, że bolą ją nogi i nie jest w stanie chodzić, ani nawet stać, że źle jej się oddycha, a do tego jest jej zimno. Okazało się również, że od kilku dni nie jadła żadnego posiłku. Widząc stan kobiety policjanci od razu wezwali, za pośrednictwem dyżurnego, załogę pogotowia. Medycy, po zbadaniu kobiety, zabrali ją do szpitala. 57-latka miała odmrożenia nóg pierwszego stopnia zapalenie płuc oraz wysoką temperaturę ciała - ponad 39 stopni.

Zdecydowane i natychmiastowe działanie policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego komisariatu na bydgoskich Wyżynach oraz udzielona pomoc prawdopodobnie doprowadziły do uratowania ludzkiego życia.

Tylko dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu sierżanta Mateusza Wojciechowskiego i posterunkowej Justyny Cybulskiej 57-latka żyje.