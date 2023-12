Za karuzelę podatkową grozi im 10 lat więzienia Data publikacji 08.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozbili kolejną grupę przestępczą wyłudzającą podatek. Sprawcy w latach 2013-2014 wyłudzili nienależnego zwrotu VAT-u z tytułu obrotu wyrobami stalowymi. Zarzuca się im wypranie ponad 150 mln złotych oraz wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia co najmniej 28 mln złotych. Prokuratorskie zarzuty usłyszały 4 osoby.

Śląscy policjanci zakończyli postępowanie przeciwko działającej w latach 2013-2014 roku zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu wyrobami stalowymi. Działanie sprawców polegało na wystawianiu faktur dokumentujących fikcyjny obrót towarem z podmiotami w Niemczech i Bułgarii oraz wprowadzaniu ich do księgowości prowadzonych firm. Następnie przestępcy rozliczali faktury w składanych deklaracjach skarbowych w celu uzyskania z Urzędów Skarbowych nienależnego zwrotu podatku VAT. Śledczy ustalili, że w czasie swojej działalności sprawcy doprowadzili bądź usiłowali doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 28 milionów złotych.

Podejrzanym zarzucono także udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwo prania pieniędzy w kwocie przekraczającej 150 milionów złotych, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych uczestniczących w przestępczej „karuzeli” kontrahentów.