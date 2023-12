Policjanci odnaleźli zabłąkaną kobietę, pomimo że chciała „zmylić” służby ratunkowe Data publikacji 08.12.2023 Powrót Drukuj Wczoraj przed południem dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju otrzymał informację o oddaleniu się z ośrodka opiekuńczego położonego na terenie gminy Solec – Zdrój 21-letniej pensjonariuszki. Kobieta poszła w nieznanym kierunku, nie było z nią żadnego kontaktu. Ze względu na niską temperaturę powietrza zachodziła możliwość wychłodzenia organizmu. Sytuacja była bardzo poważna, policjanci rozpoczęli poszukiwania.

Na miejsce ściągnięto strażaków oraz skierowano przewodnika z psem tropiącym. Po około półtorej godziny od zgłoszenia patrol ruchu drogowego zauważył osobę wyglądem przypominającą zaginioną 21-latkę. Kobieta została odnaleziona. Zapytana, dlaczego porzuciła swoje rzeczy w pobliżu stawów, powiedziała, że tak chciała zmylić „przeciwnika”, w tym przypadku Policję, co widywała oglądając filmy. Służby nie dały się zwieść.

Pensjonariuszkę po zbadaniu przez załogę karetki pogotowia przekazano pod opiekę personelowi placówki opiekuńczej.