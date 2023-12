Ostatnia droga Naszych Kolegów z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna Data publikacji 08.12.2023 Powrót Drukuj Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 grudnia br. o godzinie 10:00 w Kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu oraz o godzinie 14:00 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Uzdrowienia Chorych w Łozinie pod Wrocławiem, odbędą się uroczystości pogrzebowe wrocławskich policjantów, którzy stracili życie w związku z realizacją zadań służbowych.

Uroczystości odbędą się zgodnie z ceremoniałem policyjnym, w asyście kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry policyjnej, a wraz z rodzinami wezmą w nich udział przedstawiciele kierownictwa, policjanci i policjantki, a także pracownicy, którzy na co dzień współpracowali z Ireneuszem i Danielem.



Będzie to dla nas zaszczyt towarzyszyć Im w ostatniej drodze i dać wyraz temu, że będziemy zawsze pamiętać o Tych, którzy wypełnili do końca słowa roty policyjnego ślubowania. Oddali własne życie, służąc innym…