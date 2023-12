Podziękowanie dla Policjantów Data publikacji 11.12.2023 Powrót Drukuj Kilka dni temu do Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Włochy wpłynęły podziękowania od rodziny zaginionego 94-latka. Błyskawiczne i profesjonalnie skoordynowane działania poszukiwawcze prowadzone przez dyżurnego komisariatu oraz policjantów wydziału patrolowego zakończyły się odnalezieniem zaginionego mężczyzny.

Pod koniec listopada do Komisariatu Policji Warszawa Włochy zgłosiła się rodzina 94-latka. Starszy mężczyzna miał wyjść z domu tylko na chwilę. Zaniepokojeni najbliżsi po upływie kilku godzin zgłosili ten fakt we włochowskiej jednostce Policji. Do działania natychmiast przystąpili policjanci. Dzięki profesjonalnie przeprowadzonymi poszukiwaniami, koordynowanymi przez dyżurnego komisariatu oraz błyskawicznej reakcji policjantów wydziału patrolowego 94-letni mężczyzna szczęśliwie wrócił do domu.



( KSP / kp)