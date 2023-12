Pół tony tytoniu bez akcyzy przejęli szczecineccy kryminalni Data publikacji 11.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku przechwycili nielegalny tytoń. Kobieta, która przechowywała „lewy” towar w wynajmowanych pomieszczeniach gospodarczych na terenie gminy Szczecinek w ten sposób próbowała uniknąć opłat akcyzowych. Straty Skarbu Państwa to ponad pół miliona złotych.

Policjanci z wydziału kryminalnego ustalili miejsce przebywania 25-letniego mężczyzny, który miał posiadać przy sobie środki odurzające. Podczas złożonej wizyty mieszkańcom gminy Szczecinek, którzy gościli u siebie będącego w zainteresowaniu Policji mężczyznę, mundurowi zabezpieczyli posiadane przez niego niewielkie ilości marihuany, amfetaminy oraz 460 gramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy.

Ujawniony towar wzbudził w policjantach podejrzenia, które szybko doprowadziły ich do jednego z pomieszczeń gospodarczych, których zawartość rzuciła cień na 34-letnią gospodynię i jej partnera. W jednym z pomieszczeń gospodarczych policjanci ujawnili aż 25 worków jutowych z nielegalnym tytoniem o wadze ponad pół tony. Funkcjonariusze zabezpieczyli stojącą tam wagę, mieszadło oraz maszynę służącą do rozdrabniania liści tytoniu. Przeszukując kolejne pomieszczenia policjanci ujawnili również 13 plastikowych skrzyń z liśćmi tytoniu o wadze ponad 79 kg. Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli nielegalny towar i zatrzymali do wyjaśnienia wszystkie osoby.

34-letnia mieszkanka gminy Szczecinek odpowie za naruszenie przepisów ustawy karnej skarbowej. Wstępnie oszacowano, że straty Skarbu Państwa wyniosły około 600 tysięcy złotych. Dalej sprawą zajmie się służba celna, która przejmuje również zabezpieczony towar. Sprawa jest rozwojowa i znajdzie swój finał w sądzie, gdzie podejrzana odpowie za popełnienie przestępstwa skarbowego, a mundurowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przed szczecineckim sądem odpowie również 25-latek, któremu grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających.