Kobieta przekazała oszustom ponad 180 tysięcy w gotówce i złocie. Nie dajmy się nabrać! Data publikacji 11.12.2023

Oszustom udało się zmanipulować mieszkankę powiatu wschowskiego, która przekazała im ponad 180 tysięcy złotych w gotówce i złocie. Policjanci po raz kolejny przypominają o zachowaniu czujności oraz stosowaniu zasady ograniczonego zaufania wobec osób informujących nas o problemach naszych bliskich lub kwestiach związanych z naszymi finansami. Pamiętajmy, że policjant czy prokurator nigdy nie będzie żądał od nas żadnych pieniędzy. Nie dajmy się nabrać na wymyślone historie!

Stosowane przez złodziei metody wzbogacenia się cudzym kosztem stanowią już szeroki wachlarz, który z dnia na dzień rozwija się o kolejne nowe pomysły. Przykładów jest mnóstwo, dlatego też zanim podejmiemy decyzję mającą związek z naszymi finansami, które niekiedy stanowią oszczędności naszego życia, sprawdźmy wiarygodność informacji przekazywanych przez osobę kontaktująca się z nami. Nie podejmujmy szybkich i pochopnych decyzji. Pamiętajmy, że policjant czy prokurator nie będą żądali od nas pieniędzy w celu prowadzenia czynności.

W pułapkę oszusta działającego metodą „na policjanta” wpadła w miniony piątek, 8 grudnia 2023 r. mieszkanka powiatu wschowskiego. Odebrała ona telefon od „funkcjonariuszki” informującej o zdarzeniu drogowym, w którym uczestniczyła jej córka i jej przyjaciel. Aby uniknęli zatrzymania potrzebne będzie 400 tysięcy złotych na wpłacenie kaucji. Oszustom udało się skutecznie zmanipulować kobietę, która spakowała do pudełka 150 tysięcy złotych w gotówce i biżuterię wartą ponad 32 tysiące złotych. Chwilę po skończonej rozmowie zadzwonił dzwonek do drzwi. Mężczyzna podając się za policjanta odebrał przygotowaną przesyłkę. Dzwoniąca funkcjonariuszka prosiła, aby kobieta nikomu o tym nie mówiła. Mieszkanka powiatu wschowskiego postanowiła jednak po ponad godzinie zadzwonić do swojej córki. Ta poinformowała ją, że cały dzień spędziła do domu i nie spowodowała żadnego wypadku…

W przypadku obaw i podejrzeń co do próby dokonania oszustwa, należy niezwłocznie powiadomić o tym Policję. Pamiętajmy, aby o takich sytuacjach rozmawiać z najbliższymi, a zwłaszcza z seniorami, którzy stanowią najlepszą „pożywkę” dla złodziei. Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy krewnych, że mogą do nich dzwonić osoby podszywające się pod bliskich, policjantów, prokuratorów i przedstawicieli banków.