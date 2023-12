Na policjantów zawsze można liczyć. Mundurowi pomogli rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem, kiedy w ich samochodzie rozładował się akumulator Data publikacji 11.12.2023 Powrót Drukuj Strzeleccy policjanci wielokrotnie potwierdzali swoją skuteczność w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu. W większości przypadków są, to sprawy dotyczące poważnych problemów lokalnych mieszkańców. Jednak na ich pomoc można również liczyć w tych nieco drobniejszych sprawach. Tak było w przypadku rodziny, która z niepełnosprawnym dzieckiem wybrała się na spacer, jednak w ich samochodzie rozładował się akumulator. Dzięki pomocy przewodników psów służbowych starszego sierżanta Radosława Meli i starszego sierżanta Eryka Ignasiaka, rodzina mogła szybko wrócić do domu.

W praca policjantów bardzo ważny jest bliski kontakt z mieszkańcami. Spotkania ze społeczeństwem, realizacja programów profilaktycznych, czy wreszcie pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw, to tylko niektóre z zadań z których policjanci wywiązują się w sposób profesjonalny. Jednak, jak pokazuje sytuacja z piątku (8 grudnia) na mundurowych można liczyć również w pozornie drobniejszej sprawie. Tak było w przypadku kierowcy osobówki, który wybrał się z żoną i niepełnosprawnym dzieckiem do lasu, aby pospacerować. Kiedy mężczyzna próbował odpalić samochód, aby wrócić do domu, auto odmówiło posłuszeństwa z powodu rozładowanego akumulatora. Sytuacji nie ułatwiała pogoda, bo na zewnątrz panowały trudne warunki z powodu minusowej temperatury. Rodzina w miejscu, w którym miała przymusowy postój nie miała kogo prosić o pomoc. Kierowca wiedział, że najprawdopodobniej rozładował się akumulator. Wtedy z pomocą przyszli policjanci. Starszy sierżant Radosław Mela i starszy sierżant Eryk Ignasiak widząc rodzinę potrzebującą pomocy podłączyli kable rozruchowe do swojego radiowozu i dzięki temu udało się uruchomić silnik unieruchomionego auta. Dzięki pomocy policjantów, rodzina mogła szybko wrócić do domu.

