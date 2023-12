Zaginiony 74-latek odnaleziony na terenie Kęt Data publikacji 11.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach, w powiecie oświęcimskim odnaleźli, a następnie przekazali pod opiekę ratowników medycznych 74-letniego mieszkańca powiatu wadowickiego. Senior był poszukiwany jako osoba zaginiona. Podziękowania za prawidłową reakcję należą się pasażerce jednego z autobusów.

W piątek (8.12.2023), tuż przed godziną 6.00 policjanci z Komisariatu Policji w Kętach otrzymali zgłoszenie, dotyczące mężczyzny, który jest podobny do zaginionego mieszkańca powiatu wadowickiego. Z relacji zgłaszającej wynikało, że widziała go w autobusie jadącym do Kęt. Kobieta wysiadła wcześniej, lecz wskazała, że mężczyzna mógł pojechać o jeden lub dwa przystanki dalej, ponieważ autobus już kończył trasę.