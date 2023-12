Policjanci uchronili mężczyznę przed wychłodzeniem Data publikacji 11.12.2023 Powrót Drukuj Ta historia jest kolejnym przykładem, że warto reagować. Jeden telefon z informacją dał konkretny efekt. Tym razem dzięki zgłoszeniu pomoc otrzymał 73-latek, którego życie było zagrożone. Samotnie mieszkający mężczyzna leżał na podłodze domu, był wyziębiony i nie był w stanie sam się podnieść. Na szczęście z pomocą przyszli policjanci z Poddębic.

W niedzielę, 10 grudnia 2023 roku, policjanci z poddębickiej komendy otrzymali informację od zaniepokojonego mężczyzny. Zgłaszający przekazał, że nie ma kontaktu z samotnie mieszkającym 73-letnim ojcem. Martwił się o jego los, a nie był w stanie sam sprawdzić, czy senior potrzebuje pomocy. Funkcjonariusze bezpośrednio po otrzymaniu tej informacji pojechali do domu 73-latka. Policjanci, gdy odgonili agresywne psy biegające po terenie posesji, przez okno zauważyli, że w jednym z pomieszczeń wewnątrz domu, na podłodze leży mężczyzna. Natychmiast podjęli decyzję o siłowym wejściu do zamkniętego domu. Następnie niezwłocznie sprawdzili funkcje życiowe mężczyzny. 73-latek był osłabiony, nie potrafił wypowiedzieć żadnego słowa i nie był w stanie wstać. W domu było zimno. Mundurowi wezwali na miejsce karetkę pogotowia i zaopiekowali się nim do przyjazdu medyków. Ratownicy podjęli decyzję o natychmiastowym przewiezieniu męzczyzny do szpitala pod opiekę lekarzy. Dzięki sprawnej i natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy i syna prawdopodobnie udało się uniknąć tragedii.

Pamiętajmy, że każdy sygnał przekazany policji, dotyczący miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych, które narażone są na wyziębienie organizmu, może uratować życie! Nie bądźmy obojętni i reagujmy powiadamiając odpowiednie służby. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, by uchronić kogoś przed wychłodzeniem i uratować czyjeś życie.