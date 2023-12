Orkiestra Komendy Wojewódzkiej zagrała na wrocławskim Jarmarku Bożonarodzeniowym Data publikacji 11.12.2023 Powrót Drukuj Muzycy Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod okiem kapelmistrza orkiestry podinsp. Adama Witiwa i tamburmajora sierż. szt. Pawła Nierody wystąpili na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. W wyjątkowej świątecznej scenerii wrocławskiego rynku mundurowi artyści zaprezentowali świąteczny repertuar składający się Polskich oraz zagranicznych kolęd i pastorałek.

W skład Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wchodzą zarówno policjanci, jak i pracownicy Policji z wieloletnim doświadczeniem muzycznym. Grają na 9 rodzajach instrumentów dętych oraz perkusyjnych, biorąc udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych. Wydarzenia te odbywają się w kraju i poza jego granicami, a jest ich niejednokrotnie nawet 100 w każdym roku.



Tym razem muzycy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu tuż po godzinie 17 zagościli na wrocławskim rynku i to właśnie tam w wyjątkowej scenerii Jarmarku Bożonarodzeniowego zaprezentowali świąteczny repertuar składający się z Polskich oraz zagranicznych kolęd i pastorałek.



Każdy koncert orkiestry cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Wydarzenia te zawsze kończą się gorącymi oklaskami, które stają się bezpośrednią nagrodą za ich wysokiej klasy kunszt muzyczny.



Dowodzona przez kapelmistrza podinsp. Adama Witiwa orkiestra, w 2024 roku świętować będzie jubileusz 50. rocznicy utworzenia.



Serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z repertuarem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podczas wielu przedsięwzięć, które uświetniają swoją obecnością.



Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu