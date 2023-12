Sprawca potrącenia pieszego odjechał z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany i stracił prawo jazdy Data publikacji 11.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Policji ustalili i zatrzymali kierowcę, który po potrąceniu pieszego odjechał nie udzielając mu pomocy. Sprawca odpowie za spowodowanie wypadku drogowego i nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu, za co grozi kara po trzy lata pozbawienia wolności.

W piątek (8.12.2023) tuż przed godziną 15.00 kierowca samochodu marki Opel, na przejściu dla pieszych przy ulicy Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach, potrącił 34-letniego mieszkańca Oświęcimia, po czym nie udzielając mu pomocy odjechał z miejsca zdarzenia. W wyniku potrącenia pieszy upadł na jezdnię. Sądząc, jednak, że nie doznał obrażeń ciała, udał się do miejsca zamieszkania nie zgłaszając powyższego faktu Policji.

W sobotę rano informację na temat potrącenia policjanci uzyskali od jednego z oświęcimskich dziennikarzy. Przekazał on również prawdopodobny numer rejestracyjny oraz markę i kolor pojazdu sprawcy. Sprawą ustalenia okoliczności zdarzenia zajął się dyżurny Komisariatu Policji w Brzeszczach oraz policjanci z oświęcimskiej drogówki. Na podstawie podanych numerów rejestracyjnych ustalili, wskazany samochód. Pojazd nosił uszkodzenia karoserii, jednakże właścicielka oświadczyła, że do uszkodzenia doszło w listopadzie br. Powyższy fakt udowodniła przedstawiając zdjęcia.

W związku z powyższym mundurowi dokonali szczegółowej analizy nagrań z kilku kamer monitoringu miejskiego Brzeszcz. Potwierdzili, że w czasie kiedy miało dojść do zdarzenia, jedną z ulic jechał opel z urwanym bocznym lusterkiem, mający tablicę rejestracyjną z nieco inną kombinacją cyfr. Zauważyli również, że pojazd posiadał zamrożone szyby, co kierowcy z pewnością ograniczało widoczność. Ustalili, że jego właścicielem jest 67-letni mieszkaniec Brzeszcz.

W międzyczasie policjanci uzyskali informację, że na Szpitalny Oddział Ratunkowy trafił 34-letni mieszkaniec Oświęcimia, który dzień wcześniej miał zostać potrącony na przejściu dla pieszych w Brzeszczach.