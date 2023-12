Świąteczny flash mob z policyjną orkiestrą. Odcinek 2 - Bobrowniki Data publikacji 11.12.2023 Powrót Drukuj Zapraszamy na świąteczny koncert na żywo, który odbędzie się 15 grudnia o godzinie 17.00 na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Katowicach. Świąteczne utwory wykonają muzycy z policyjnej orkiestry. Jako zapowiedź tego wydarzenia prezentujemy krótki popis umiejętności policyjnej orkiestry, nagrany w formie flash mob w Bobrownikach. Kolejny odcinek - z Nikiszowca zaprezentujemy w tym tygodniu.

Śląscy policjanci przygotowali dla mieszkańców naszego województwa niespodziankę. Podobnie jak w zeszłym roku, z okazji zbliżających się świąt, muzycy z policyjnej orkiestry zagrają koncert na żywo, podczas którego zaprezentują własną interpretację świątecznych utworów. Jako wstęp do muzycznego wydarzenia i przedsmak tego, co policyjni artyści przygotowali dla mieszkańców, w kilku miastach na Śląsku powstały tzw. flash moby, podczas których muzycy niespodziewanie, bez słowa wstępu pojawiali się na rynku, po to, by zagrać kilka świątecznych utworów. Niczego nieświadomi ludzie mieli okazję usłyszeć utwory, po których zagraniu, policjanci zniknęli w tłumie równie szybko, jak się pojawili. Zachęcamy do obejrzenia drugiego odcinka flash mob, który powstał w Bobrownikach.

Koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbędzie się 15 grudnia o godzinie 17.00 przy Jarmarku Bożonarodzeniowym na katowickim rynku. Serdecznie zapraszamy!