Dzięki lubińskim policjantom, ciągnik rolniczy o wartości 160 tysięcy złotych, wrócił do właściciela Data publikacji 11.12.2023 Powrót Drukuj Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie odzyskali przywłaszczony ciągnik rolniczy o wartości 160 tysięcy złotych. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie wpłynęły podziękowania od prezesa firmy leasingowej dla funkcjonariuszy zaangażowanych w tę sprawę. W liście mężczyzna wyraził wdzięczność za profesjonalizm i zaangażowanie mundurowych, skutkujące odzyskaniem mienia znacznej wartości.

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą lubińskiej komendy prowadzili sprawę przywłaszczenia ciągnika rolniczego, na szkodę jednej z firm leasingowych. Wartość maszyny rolniczej określona została na 160 tysięcy złotych. Jak wynikało ze zgłoszenia, osoba podejrzana o przywłaszczenie przestała wywiązywać się ze zobowiązań zawartych w umowie leasingowej.



Praca operacyjna funkcjonariuszy i przeprowadzone skoordynowane działania, doprowadziły do ustalenia miejsca postoju ciągnika. Pojazd został przez policjantów zabezpieczony, a następnie przekazany prawowitym właścicielom.



Prezes firmy, chcąc wyrazić swój szacunek do pracy mundurowych, skierował podziękowania do szefowej lubińskich funkcjonariuszy, wyrażając wdzięczność za okazaną pomoc, wysoki profesjonalizm i zaangażowanie policjantów na czele z Panią Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą podkomisarz Barbarą Szyrner.



mł. asp. Tomasz Nowak



Źródło: KPP w Lubinie

asp. szt. Sylwia Serafin

tel. 601 974 322