Poszukiwana czerwoną notą Interpolu, zatrzymana przez śląskich "łowców głów" Data publikacji 12.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali w Sosnowcu 56-letnią obywatelkę Ukrainy. Kobieta była poszukiwana na podstawie czerwonej noty Interpolu, wydanej przez sąd ukraiński o czyn p. 3 art. 149 kodeksu ukraińskiego, co jest odpowiednikiem polskiego art. 189a kodeksu karnego, traktującego o tzw. handlu ludźmi.

Śląscy „łowcy głów” ustalili, że poszukiwana często zmienia miejsce zamieszkania i aktualnie ukrywa się na terenie Sosnowca. Zatrzymana na terenie magazynu jednej z firm kurierskich kobieta była bardzo zaskoczona i nie stawiała oporu.