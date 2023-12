Współpraca międzynarodowa w sprawie zabójstwa w Wieruszowie przyniosła efekty Data publikacji 12.12.2023 Powrót Drukuj Żmudna międzynarodowa współpraca Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz funkcjonariuszy Wydziałów Kryminalnych KWP w Łodzi i KPP w Wieruszowie, przyniosła oczekiwany efekt. 35-letni mężczyzna, który śmiertelnie ranił nożem 41-letnią kobietę został odnaleziony w Gruzji.

21 listopada 2023 roku dyżurny wieruszowskiej komendy otrzymał informację, że w jednym z domów na terenie miasta, miało dojść do pobicia kobiety. Na miejsce niezwłocznie został wysłany patrol, który w mieszkaniu odnalazł ciało 41-latki z raną ciętą szyi. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i zaczął się ukrywać. Z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa niezwłocznie na miejsce skierowano policjantów z Wydziałów Kryminalnych z KPP w Wieruszowie oraz KWP w Łodzi. Ponadto na miejsce przybyli funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.



Policjanci pod nadzorem przybyłego na miejsce prokuratora przystąpili do żmudnej pracy, w ramach której zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, wykonali oględziny również z wykorzystaniem skanera 3D. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, funkcjonariusze analizowali zebrany materiał w tym przesłuchania świadków. Bardzo dobra i owocna współpraca pomiędzy prokuraturą a policjantami doprowadziła do ustalenia przebiegu zdarzenia, danych podejrzanego o to zabójstwo obywatela Gruzji, oraz trasy ucieczki po zbrodni. Prokurator oraz funkcjonariusze intensywnie pracowali nad sprawą składając procesowo fragmenty tej "układanki”, czego efektem było ustalenie, że sprawca przebywa w Gruzji.



Prokuratura Okręgowa w Sieradzu wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów i uzyskała postanowienie Sądu o tymczasowym aresztowaniu 35-latka, co umożliwiło wystawienie za mężczyzną czerwonej noty Interpolu. W związku z powyższym sprawa nabrała międzynarodowego charakteru, a pomoc Biura Międzynarodowej Współpracy Policji była nieodzowna. Doskonała współpraca na poziomie międzynarodowym pozwoliła w Gruzji ustalić miejsce pobytu 35-latka. Trwa wdrażanie międzynarodowych procedur, by doprowadzić do skazania mężczyzny.



( KWP w Łodzi / kp)