Podziękowania dla legnickich policjantów za odzyskanie skradzionego samochodu Data publikacji 12.12.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy odzyskali skradziony samochód marki Volkswagen Crafter o wartości 32 tysięcy złotych. Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy wpłynęły podziękowania od właścicieli pojazdu. Po raz kolejny otrzymujemy tak mały, ale za to jak ważny gest.

Pod koniec ubiegłego miesiąca funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji otrzymali informację, że na terenie powiatu legnickiego został skradziony pojazd marki VW Crafter wraz z elektronarzędziami. Łączną wartość skradzionego mienia oszacowano na kwotę 37 tysięcy złotych. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, którzy podjęli szereg czynności, aby jak najszybciej odnaleźć skradzione mienie. Wytężona praca śledczych szybko zaowocowała odnalezieniem samochodu na terenie innego powiatu. Skuteczne działanie policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu legnickiej komendy spotkało się z uznaniem pokrzywdzonych, którzy przesłali podziękowania do Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy mł. insp. Zbigniewa Kopij.

Bardzo dziękujemy za docenienie służby naszych policjantów. Kolejne słowa uznania ze strony obywateli stanowią dla każdego policjanta jeszcze większą motywację do codziennej służby i chęć niesienia pomocy innym obywatelom.



( KWP we Wrocławiu / kp)