Życie mężczyzny było zagrożone. Uratowali go policjanci Data publikacji 12.12.2023 Powrót Drukuj Podczas swoich codziennych zadań, policjanci wiele razy mają do czynienia z sytuacjami, gdzie zagrożone jest ludzkie życie. To ciężkie i stresujące zdarzenia, z którymi mogą poradzić sobie tylko osoby z prawdziwym powołaniem do tego zawodu. Takimi funkcjonariuszami są z pewnością policjanci z komisariatu w Witnicy, którzy uratowali życie mężczyzny.

W sobotę, 9 grudnia 202 roku do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęło zgłoszenie mężczyźnie, którego życie może być zagrożone. W takich chwilach zawsze liczy się każda sekunda, więc policjanci natychmiast podjęli działania, aby nie doszło do tragedii. W pomoc mężczyźnie zaangażowano wiele patroli, w tym funkcjonariuszy kryminalnych oraz przewodników z psami. Mundurowi ustalili, że mężczyzna może znajdować się w okolicy rzeki, gdzie najszybciej dotarli policjanci Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego z komisariatu w Witnicy: sierżant Mateusz Rogaś i starszy posterunkowy Piotr Danielejko. Mundurowi nie zawiedli i dzięki sprawnym działaniom oraz zaangażowaniu, odnaleźli w zaroślach przy Warcie poszukiwanego mężczyznę. Policjanci udzielili mu pomocy i wezwali na miejsce Zespół Pogotowia Ratunkowego, który przewiózł go do szpitala gdzie został otoczony specjalistyczną opieką.

Pamiętajmy, że jeżeli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie każdego miasta znajdują się instytucje pomocowe, między innymi miejskie ośrodek pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123. Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222.

Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie internetowej: centrumwsparcia.pl

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję telefon 22 484 88 01.

Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie internetowej: stopdepresji.pl

800 12 12 12 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu.