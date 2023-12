Wychłodzony mężczyzna uratowany przez policjantów z Kowalewa Pomorskiego Data publikacji 12.12.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim uratowali 56-letniego mężczyznę przed zamarznięciem. Mężczyzna koczował w szałasie. Dzięki szybkiej reakcji policjantów udało się uniknąć tragedii i pomoc nadeszła w samą porę.

Policjanci z Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim uzyskali informację, że na terenie leśnym w miejscowości Prusa Łąka w gminie Kowalewo Pomorskie ma koczować w szałasie osoba, która jest zagrożona i nie ma miejsca zamieszkania. Stróże Prawa dzięki uzyskanej informacji udali się we wskazany rejon, w lesie odnaleźli zbudowany z gałęzi szałas, a w środku leżącego na ziemi okrytego kocem mężczyznę. Wyziębnięty 56-latek oświadczył, że jest osobą nieporadną życiowo i od kilku dni nic nie jadł. Funkcjonariusze natychmiast zainterweniowali podali mu żywność i okryli go kocem termicznym. Po udzieleniu pomocy mężczyznę odwieziono do ośrodka dla osób potrzebujących w Toruniu, gdzie jego życiu już nie zagraża niebezpieczeństwo.

Mieszkańcy powiatu udowodnili, że los osób zagrożonych wychłodzeniem nie jest im obojętny. Obywatelska postawa i czujność uratowała temu mężczyźnie życie. Każdy zasługuje na pomoc!

Apelujemy! Nie bądźmy obojętni i informujmy o każdej zauważonej osobie leżącej, siedzącej na ziemi, ławce, przystanku, dworcu, która mogłaby być narażona na zamarznięcie, wyziębienie lub w sytuacji zagrażającej życiu.

Wszelkie informacje dotyczące ujawnienia takich osób należy kierować do:

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu tel. +48477549200 lub telefon alarmowy 112,

Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim +48477549110 oraz +48 602661927

Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej działające na terenie powiatu golubsko- dobrzyńskiego