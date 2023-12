Ośmiu podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej odpowie za przestępstwa akcyzowe Data publikacji 13.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, realizując czynności w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu, zatrzymali 8 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej, podejrzanych o przestępstwa akcyzowe. Śledczy, we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, zabezpieczyli m.in. papierosy, susz tytoniowy i spirytus bez polskich znaków akcyzy. Decyzją sądu pięciu podejrzanych najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej na terenie naszego województwa, współpracując z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Placówki w Korczowej oraz Prokuraturą Okręgową w Przemyślu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej skupowali, magazynowali, a następnie wprowadzali na teren kraju m.in. wyroby tytoniowe w postaci papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Policjanci, realizując czynności w tej sprawie, zbierali informacje i gromadzili materiał dowodowy na podstawie, którego dotarli do osób powiązanych z tą przestępczą działalnością. W ubiegłym tygodniu, funkcjonariusze zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu ośmiu podejrzanych z woj. wielkopolskiego, lubelskiego oraz Podkarpacia. Zatrzymani mężczyźni w wieku od 25 do 64 lat, usłyszeli zarzuty paserstwa akcyzowego i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

W wyniku ubiegłotygodniowych przeszukań posesji i nieruchomości należących do podejrzanych, funkcjonariusze policji i straży granicznej ujawnili i zabezpieczyli nie mniej niż 4300 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy, 16 worków suszu tytoniowego, 33 litry spirytusu oraz pieniądze w kwocie 370 tys. złotych. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że podejrzani do chwili zatrzymania zdołali wprowadzić do obrotu na terenie kraju wyroby tytoniowe w postaci papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy łącznie w ilości blisko 190 tys. paczek papierosów oraz 1120 litrów spirytusu co spowodowało uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu cła, akcyzy oraz VAT na kwotę blisko 4,5 miliona zł.

Na bazie zgromadzonego przez policję i prokuraturę materiału dowodowego, sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące wobec pięciu podejrzanych, natomiast wobec trzech zastosowano środki wolnościowe w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego. Za popełnione przestępstwo podejrzanym grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Na poczet przyszłych kar i należności śledczy ustalili i zabezpieczyli mienie sprawców na łączną kwotę blisko 8 milionów złotych.

Film Zabezpieczone pieniądze oraz doprowadzenia zatrzymanych Opis filmu: Film wideo - deskrypcja w załączniku Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zabezpieczone pieniądze oraz doprowadzenia zatrzymanych (format mp4 - rozmiar 26.46 MB)