Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach ze Złotym Sercem Data publikacji 13.12.2023 Powrót Drukuj Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach inspektor Jarosław Tokarski został uhonorowany Złotym Sercem za wspieranie idei wolontariatu. Zaszczytne wyróżnienie otrzymał podczas oficjalnej gali 18. Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Pabianicach.

12 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu. Podczas 18. Pabianickich Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza doceniono osoby, które wspierają ideę wolontariatu. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach. Inspektor Jarosław Tokarski został uhonorowany przez wolontariuszy Złotym Sercem. Nagrodę otrzymał za dotychczasowy wkład w organizowane przez pabianicką Policję działania na rzecz potrzebujących oraz za dawanie przestrzeni do pomagania.

Cytując Alberta Einsteina „(…) tylko życie dla innych jest warte przeżycia”. Policja to formacja służąca społeczeństwu. Jest to zawód wymagający, ale także dający mnóstwo satysfakcji z możliwości niesienia pomocy ludziom. Móc zobaczyć uśmiech drugiej osoby i radość z tego, że otrzymała wsparcie w trudnej dla niej chwili to niesamowite uczucie. Bycie policjantem to też bardzo często odpowiedzialność za los drugiego człowieka, a pomaganie innym sprawia, że świat staje się lepszym miejscem.