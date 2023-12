Tymczasowy areszt dla podejrzanych o kradzież broni myśliwskiej i posiadanie znacznych ilości narkotyków Data publikacji 13.12.2023 Powrót Drukuj Trzy miesiące tymczasowego aresztu zastosował sąd wobec dwóch mieszkańców Słupska, podejrzanych o włamanie do jednego z domów w powiecie słupskim i kradzież szafy pancernej z bronią myśliwską, pieniędzmi i biżuterią o wartości bliskiej 77 tysięcy złotych. W ubiegły czwartek policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku we współpracy z funkcjonariuszami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku zatrzymali 26 i 28 latka, którzy dodatkowo posiadali w miejscu zamieszkania ponad 720 gramów amfetaminy.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów w powiecie słupskim i kradzieży pieniędzy, biżuterii i szafy pancernej z pięcioma jednostkami broni myśliwskiej o łącznej wartości 77 tysięcy złotych. Mundurowi, którzy zajęli się tą sprawą zebrali szereg szczegółowych informacji, a wnikliwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego doprowadziła do wytypowania osób, które mogły mieć związek z tym przestępstwem.

W miniony czwartek rano policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku we współpracy z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku weszli do dwóch mieszkań w centrum Słupska. W wyniku prowadzonych czynności mundurowi zatrzymali do tej sprawy dwóch mężczyzn, mieszkańców Słupska w wieku 26 i 28 lat. W działaniach udział brał także przewodnik psa służbowego Straży Granicznej w Ustce. Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy jednym z mężczyzn porcję amfetaminy i tabletki ekstazy, a w jednym z mieszkań dodatkowo kilkanaście worków z białym proszkiem, które należały do drugiego z zatrzymanych mężczyzn. Wszystkie znalezione substancje zostały przekazane biegłemu, który stwierdził, że jest to ponad 720 gramów amfetaminy. W trakcie czynności policjanci znaleźli także biżuterię pochodzącą z kradzieży.

26 i 28-latek usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem oraz posiadania znacznych ilości narkotyków. Sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Kryminalni dalej pracowali nad tą sprawą, a wnikliwa analiza zgromadzonych informacji doprowadziła również do ustalenia miejsca ukrycia ukradzionej broni myśliwskiej. Wczoraj funkcjonariusze odzyskali wszystkie jednostki broni. Za popełnione przestępstwa dwóm mieszkańcom Słupska grozi do 10 lat pozbawienia wolności.