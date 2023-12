Mężczyzna znęcał się nad dziećmi w wieku 3 i 7 lat Data publikacji 13.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali sprawcę przemocy, 34-letniego mieszkańca Kościerzyny. Jak ustalili wstępnie mundurowi, mężczyzna od dłuższego czasu stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec swoich dzieci. Za przestępstwo znęcania grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jego losie zadecyduje sąd.

W poniedziałek po południu (11.12.2023) do Komendy Powiatowej Policji zgłosiła się 28-letnia kobieta i powiadomiła o tym, że jej partner życiowy znęcał się fizycznie i psychicznie nad ich dziećmi w wieku 3 i 7 lat. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali 34-latka i osadzili go w policyjnym areszcie. Śledczy pracujący nad tą sprawą. Ustalili, że mężczyzna znęcał się nad swoimi małymi dziećmi fizycznie i psychicznie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie podejrzanemu zarzutu znęcania się nad małoletnimi. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jego losie zadecyduje sąd.