Zatrzymany podczas weryfikacji zgłoszenia w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa tymczasowo aresztowany

Data publikacji 14.12.2023

Kilka dni temu funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w trakcie weryfikacji zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zatrzymali na terenie Dworca Zachodniego 32-latka. W torbie podejrzanego stróże prawa znaleźli blisko 6500 sztuk tabletek psychotropowych. Okazało się, że są to leki opioidowe. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, stosując wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.