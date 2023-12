Podziękowania dla policjantów z Dubiecka Data publikacji 14.12.2023 Powrót Drukuj Do przemyskiej jednostki wpłynęły podziękowania dla policjantów z komisariatu w Dubiecku. Kobieta wyraziła swoją wdzięczność za natychmiastowe i profesjonalne działania funkcjonariuszy, które przyczyniły się do uratowania ludzkiego życia. Jest nam bardzo miło, że ciężka służba zostaje doceniona, a takie podziękowania są najlepszą motywacją do dalszego wypełniania obowiązków służbowych i pomocy innym.

Słowa uznania od osób, które otrzymały pomoc od funkcjonariuszy są zawsze serdecznie przyjmowane i motywują nas do dalszego działania. Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu podinsp. dr. Janusza Kiszki, wpłynęły pisemne podziękowania od mieszkanki gminy Dubecko. Kobieta wyraziła swoją wdzięczność za profesjonalną pracę policjantów z Dubiecka, którzy przyczynili się do uratowania życia jednego z mieszkańców tej gminy.

8 grudnia, policjanci interweniowali w jednym z domów w Dubiecku, gdzie jak wynikało ze zgłoszenia, starszy, samotnie mieszkający mężczyzna może potrzebować pomocy. Kiedy funkcjonariusze weszli do jego domu, zauważyli leżącego na łóżku, półprzytomnego mężczyznę. W domu panowała bardzo niska temperatura. Policjanci powiadomili służby ratownicze i do czasu przyjazdu karetki, zaopiekowali się mieszkańcem Dubiecka i okryli go kocami.