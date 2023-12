46-letni sprawca stalkingu i wymuszenia rozbójniczego trafił do aresztu Data publikacji 14.12.2023 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci w wyniku pracy operacyjnej zatrzymali 46-latka, który uporczywie nękał 89-latkę z Gdańska. Sprawca wtargnął do mieszkania kobiety i zniszczył m.in. sprzęt rtv oraz meble o wartości kilkunastu tys. zł. Mężczyzna groził kobiecie, strzelił do niej z wiatrówki i zażądał pieniędzy. W miniony wtorek usłyszał zarzuty i trafił na trzy miesiące do aresztu. Za stalking oraz wymuszenie rozbójnicze grozi mu kara nawet 10 lat więzienia.

W miniony piątek (8.12.2023) policjanci z komisariatu w Oruni odebrali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w dzielnicy Chełm dochodzi do znęcania się nad 89-latką. O sprawie policjantów powiadomił zaniepokojony sąsiad kobiety. Policjanci podczas pracy nad tą sprawą ustalili, że mężczyzna, którego kobieta poznała kilka miesięcy wcześniej, uporczywie ją nękał. Dzwonił do niej, znieważał, wchodził do jej mieszkania i nie chciał go opuścić, gdy kobieta tego żądała. Sprawca zniszczył sprzęt rtv, meble oraz elementy wyposażenia, strzelił też do 89-latki z wiatrówki.



Tożsamość mężczyzny była znana, jednak nie miał stałego adresu i jego zatrzymanie było utrudnione. Sprawą zajęli się kryminalni i dzięki intensywnej pracy operacyjnej oraz bardzo dobremu rozpoznaniu, ustalili, gdzie mężczyzna przebywa. W minioną niedzielę policjanci zatrzymali 46-latka w pobliżu centrum handlowego na terenie Moreny. Podczas dalszych czynności, funkcjonariusze ustalili, gdzie mężczyzna parkuje swój samochód i dokładnie go sprawdzili. W mercedesie 46-latka policjanci ujawnili i zabezpieczyli broń pneumatyczną. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do prokuratora.



W miniony wtorek sprawca usłyszał zarzuty uporczywego nękania oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego, których dopuścił się w zbiegu z innymi przestępstwami, takimi jam naruszenie miru domowego, zniszczenie mienia oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Także we wtorek sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i sprawca trafił na trzy miesiące do aresztu.

Z usiłowanie wymuszenia rozbójniczego grozi kara nawet 10 lat więzienia. Za uporczywe nękanie (stalking) grozi kara do 8 lat więzienia.



(KWP w Gdańsku / kp)