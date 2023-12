Koluszkowski patrol pomógł zagubionej kobiecie wrócić do domu Data publikacji 14.12.2023 Powrót Drukuj Policyjny patrol z Koluszek tuż po północy został wezwany na autostradę A-1 w Skoszewach gdzie pasem awaryjnym miała iść młoda kobieta. Policjanci pomogli 30-letniej mieszkance powiatu zgierskiego, która była zdezorientowana, przemarznięta i bardzo zmęczona oraz przestraszona. Funkcjonariusze odwieźli kobietę do powiatu zgierskiego gdzie mieszkała.

We wtorek, 12 grudnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Koluszkach tuż po północy zostali wezwani na autostradę A-1 w miejscowości Skoszewy w gminie Nowosolna. Według zgłoszenia pasem awaryjnym miała iść młoda kobieta z plecakiem. Policjanci natychmiast zaczęli patrolować wskazany rejon i zauważyli idącą kobietę. Jak się okazało 30-letnia mieszkanka powiatu zgierskiego kilka godzin wcześniej skończyła pracę w gminie Stryków, po której do domu miała wrócić pieszo z pomocą nawigacji. Kobieta nie znała dokładnie trasy, ponieważ od niedawna zmieniła miejsce zamieszkania i zupełnie nie orientowała się w terenie. Niestety urządzenie pieszo poprowadziło ją kilkadziesiąt kilometrów dalej. Kobieta była zdezorientowana, bardzo zmęczona, wychłodzona i przestraszona całą tą sytuacją, że w środku nocy nie dotrze do miejsca zamieszkania. Policjanci natychmiast zapewnili jej wsparcie, ogrzali w radiowozie, a po ustaleniu wszystkich szczegółów odwieźli do miejsca zamieszkania w powiecie zgierskim.

Policjanci przypominają!

Reagujmy, kiedy widzimy osoby zagubione i zdezorientowane w nieodpowiednim miejscu i czasie. Przyczyny mogą być różne: brak orientacji w terenie, choroba czy też nieporadność życiowa. Nasza reakcja może uratować ludzkie życie a zainteresowanie, jakim się wykażemy na pewno pomoże bezpiecznie wrócić do domu. Jeśli widzisz niepokojącą sytuację zadzwoń na numer alarmowy 112.