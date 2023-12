Policjanci z Zespołu Antykonfliktowego Policji z Poznania pracowali na granicy polsko-ukraińskiej Data publikacji 15.12.2023 Powrót Drukuj Nie ma dwóch identycznych interwencji. Nie da się powielać jakichś wzorców ani wprowadzić sztywnych procedur. Wiedzą o tym policjanci wchodzący w skład Nieetatowego Zespołu Antykonfliktowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, którzy w ostatnich dniach uczestniczyli w działaniach na granicy polsko-ukraińskiej. Powodem podjęcia czynności przez policjantów na terenie województwa podkarpackiego jest trwający od listopada br. protest przewoźników i związana z nim blokada granicy.

Policjantów z Zespołu Antykonfliktowego (ZAK) najczęściej można zobaczyć na protestach, zgromadzeniach i demonstracjach, czyli wszędzie tam, gdzie zebranie dużej liczby ludzi i nagromadzenie emocji tworzy niebezpieczną mieszankę. Ostatnie działania podjęte przez funkcjonariuszy z Nieetatowego Zespołu Antykonfliktowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu związane były z protestami przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej.

Uczestnicy trwającej od 6 listopada br. akcji protestacyjnej blokują drogi do przejść granicznych z Ukrainą w Korczowej, Dorohusku i Hrebennem. Bez ograniczeń przepuszczane są tylko niektóre transporty, w tym pojazdy z pomocą humanitarną. Ograniczenia w przejeździe wywołały tworzenie się kolejek samochodów ciężarowych oczekujących na przekroczenie granicy. Najtrudniejsza sytuacja jest na drogach prowadzących do Korczowej. Pojazdy ciężarowe ustawione są na parkingu w miejscowości Młyny, Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP) Hruszowice oraz po obydwu stronach drogi krajowej nr 94.

To właśnie w tych miejscach pełnili służbę policjanci ZAK w trakcie działań przygranicznych. Policjanci reagowali wszędzie tam, gdzie – jak doświadczenie i przygotowanie im podpowiadało – lada chwila mogło dojść do wybuchu agresji, co w przypadku braku działań zaradczych mogło grozić wybuchem poważnego konfliktu. Przykładem tego może być sytuacja na parkingu w miejscowości Młyny, gdzie oczekujący na wyjazd z Polski kierowcy próbowali zablokować drogę po informacji o zmniejszeniu przez strajkujących ilości przepuszczanych pojazdów.

Rozmowy funkcjonariuszy ZAK z kierowcami stojącymi na drodze, spowodowały złagodzenie napięcia i przekonanie ich do wybrania delegacji, która spotkała się z protestującymi. Rozmowy obu stron pozwoliły stopniowo rozładować napięcia wśród zebranych osób i przywrócić porządek na drodze. Na podkreślenie zasługuje fakt, że bezpieczne wyjście policjantów ZAK do agresywnego tłumu było możliwe, ponieważ na miejscu byli wspierani przez policjantów m.in. z Oddziału Prewencji Policji z Częstochowy.

Przeprowadzenie sprawnych i skutecznych działań policyjnych zmierzających do rozwiązania sytuacji konfliktowej ma zawsze nadrzędny cel – ochronę życia ludzkiego i zdrowia. I to bez względu na użyte środki oraz sytuacje konfliktowe.