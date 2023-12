15 worków z kontrabandą Data publikacji 15.12.2023 Powrót Drukuj Świętokrzyscy policjanci w środowe popołudnie, na kieleckim osiedlu KSM, w aucie należącym do 49-latka zabezpieczyli blisko 150 kilogramów krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Śledczy szacują, że zabezpieczona nielegalna kontrabanda mogła spowodować uszczuplenie skarbu Państwa na ponad 170 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej oraz gospodarczej wraz z kolegami z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy miejskiej od pewnego czasu wspólnie pracowali nad sprawą krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Zebrany w sprawie materiał, skierował cień podejrzeń na mieszkańca Kielc, który mógł mieć związek z tym nielegalnym procederem. Jak się okazało w środowe popołudnie, intuicja mundurowych nie zwiodła, bowiem na jednej z ulic osiedla KSM wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali auto należące do podejrzewanego przez nich 49-letniego kielczanina. We wnętrzu volkswagena policjanci znaleźli łącznie 15 worków jutowych wypełnionych po brzegi krajanką tytoniową, bez polskich znaków akcyzy. Łączna waga zabezpieczonej nielegalnej kontrabandy wyniosła blisko 150 kilogramów. Jak szacują śledczy, mężczyzna swoim zachowaniem mógł narazić Skarb Państwa na straty o wysokości ponad 170 tysięcy złotych. W aucie oprócz worków wypełnionych nielegalną kontrabandą, policjanci znaleźli urządzenie służące do zakłócenia sygnału GPS, a w mieszkaniu mężczyzny 1043 ampułki - prawdopodobnie leków niewiadomego pochodzenia. Zarówno krajanka jak i leki, a także sprzęt do zakłócania sygnału zostały zabezpieczone, a kielczaninowi przyjdzie zmierzyć się z odpowiedzialnością za swoje poczynania. Za posiadanie tytoniu bez polskich znaków akcyzy może mu grozić wysoka grzywna. Ponadto jeżeli badania próbek zabezpieczonych leków potwierdzą, że są to substancje niedopuszczone do obrotu na polskim rynku 49-latkowi może dodatkowo grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Opr. MPK

Źródło KMP w Kielcach