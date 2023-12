Policjanci z darami w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym Data publikacji 15.12.2023 Powrót Drukuj Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą niepowtarzalną atmosferę, wypełniając serca zarówno najmłodszych, jak i tych nieco starszych magią tego wyjątkowego okresu. W duchu tej wyjątkowej chwili Oddział Prewencji Policji w Krakowie, we współpracy z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego z Krakowa zdecydowali się stworzyć niezapomniany moment dla dzieci przebywających na oddziałach Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Nowym Prokocimiu.

W zimowy dzień przedstawiciele Oddziału Prewencji Policji w Krakowie na czele z dowódcą insp. Jarosławem Nowakiem oraz dowódcą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Krakowa, włączając się w inicjatywę podkom. Małgorzaty Dulińskiej, dostarczyli worki pełne prezentów, które mają przynieść uśmiech na twarzach małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Nowym Prokocimiu.

Wręczając świąteczne prezenty przedstawicielom Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie "O Zdrowie Dziecka", którzy z sercem przekażą te upominki dzieciom, dowódca krakowskiego Oddziału Prewencji Policji podkreślił ogromne zaangażowanie w akcję wszystkich policjantek, policjantów oraz pracowników Policji. Dowódca zaznaczył, że to ich wspólna inicjatywa uczyniła z tego skromnego gestu coś wyjątkowego. To nie tylko paczki z prezentami, ale również przesłanie o wsparciu, miłości i jedności, które niosą nadzieję w trudnych chwilach. Niech ten skromny gest stanie się źródłem uśmiechów i radości dla tych małych pacjentów, dla których każdy dzień w szpitalu to walka i wytrwałość. Wierzymy, że ta mała cząstka magii świątecznej przyniesie im chwilę ulgi i przypomni, że są wśród trosk i dobra nie tylko swoich bliskich, ale także całej społeczności, która z miłością otacza ich serca w tym trudnym czasie — powiedział.

Wszystkim małym wojownikom życzymy, aby każdy dzień przynosił im promyk uśmiechu i magiczną moc zdrowienia. Niech te świąteczne chwile przynoszą radość, a każdy gest dobroci otacza ich serca ciepłem i nadzieją.