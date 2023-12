Podziękowania dla policjantów bolesławieckiej drogówki za postawę i profesjonalizm w niesieniu pomocy Data publikacji 15.12.2023 Powrót Drukuj Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu otrzymał wyjątkowego maila. Podziękowania od małżeństwa, które miało podczas śnieżycy awarię pojazdu na autostradzie A18. Z pomocą przyszli funkcjonariusze drogówki, którzy pomimo ekstremalnych warunków pogodowych i trudnej sytuacji osób podróżujących autostradą, swoją postawą spowodowali „wyjątkowe poczucie bezpieczeństwa". Cieszymy się, że mamy w swoich szeregach takich policjantów.

Jak wskazała wdzięczna para w treści skierowanego do funkcjonariuszy listu:

Chcemy tą drogą podziękować panom starszemu aspirantowi Tomaszowi Kubiczowi i starszemu posterunkowemu Piotrowi Lampartowi […]. Ich postawa, profesjonalizm w niesieniu mocy, szczególnie w bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych (śnieżyca) wywarły na nas duże wrażenie. Również kultura osobista tych panów sprawiły, że poczuliśmy się w tych dla nas ekstremalnych warunkach bezpieczni.

Zawsze tego typu słowa kierowane do dolnośląskich policjantów niezmiernie cieszą i motywują do dalszej jeszcze lepszej służby w tym właśnie niesienia pomocy osobom, które jej potrzebują.



( KWP we Wrocławiu / kp)