Dzięki skutecznym działaniom średzkich kryminalnych ponad 7 kilogramów narkotyków nie trafi na rynek Data publikacji 15.12.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej przejęli znaczne ilości środków zabronionych przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii i zatrzymali ich posiadaczy. Dzięki temu na rynek nie trafi ponad 7 kilogramów narkotyków.

Funkcjonariusze od pewnego czasu pracowali nad sprawą związaną z biznesem narkotykowym. Ostatecznie, na finiszu czynności operacyjnych, w wytypowanym mieszkaniu na terenie powiatu średzkiego ujawnili i zabezpieczyli ponad 7 kilogramów substancji, których posiadanie jest zabronione. Była to głównie marihuana oraz niewielka ilość amfetaminy.

W wyniku żmudnej i skrupulatnej pracy średzkich policjantów doszło do zatrzymania dwóch osób 22-letniej kobiety i 34-letniego mężczyzny podejrzanych o tę działalność przestępczą. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, zaangażowanie i intensywne działania mundurowych pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym zarzutów wytworzenia i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających.

Przestępczy duet decyzją sądu najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Para za swoje czyny poniesie surowe konsekwencje. Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość, do 12 lat pozbawienia wolności.



(KWP we Wrocławiu / kp)