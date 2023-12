Policjanci w Przechlewie ewakuowali mieszkańców z budynku, w którym zapalił się komin Data publikacji 15.12.2023 Powrót Drukuj Wczoraj około 21:00 policjanci wracający z interwencji w Przechlewie zauważyli na ul. Szkolnej jak z jednego z kominów w budynku wielorodzinnym wydobywa się ogień. Natychmiast powiadomili strażaków i ewakuowali mieszkańców. Okazało się, że źródłem pożaru jest ogrzewanie kominkowe w mieszkaniu starszej pani. Policjanci ewakuowali 4 rodziny a strażacy bardzo szybko ugasili ogień w przewodzie kominowym. Nikomu nic się nie stało i nie doszło również do strat w mieniu. Wszyscy wrócili do swoich mieszkań.

Wczoraj dzielnicowy z Przechlewa mł. asp. Damian Krauze i policjant z Rzeczenicy mł. asp. Przemysław Hoppa pełnili razem służbę, gdy po godzinie 22:00 wracając z interwencji zauważyli buchające płomienie z dachu jednego z domów przy ul. Szkolnej. Natychmiast zawiadomili strażaków i ewakuowali mieszkańców. W rezultacie ewakuowano cztery rodziny. Policjanci szybko ustalili, do którego mieszkania doprowadzony jest komin, z którego buchały płomienie. Okazało się, że źródłem pożaru jest niesprawne ogrzewanie kominkowe w mieszkaniu starszej pani, która nie wiedziała, że w jej kominie zapaliła się sadza. Strażacy bardzo szybko przyjechali na miejsce i ugasili pożar, nikomu nic się nie stało, nie doszło również do zniszczeń w mieniu. Mieszkańcy po zakończonej akcji wrócili do swoich mieszkań.

Dzięki szybkiej interwencji policjantów i bardzo sprawnej akcji strażaków nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru, a tym samym do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców tego budynku.



