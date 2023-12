Bezpieczne zakupy świąteczne Data publikacji 15.12.2023 Powrót Drukuj Wokół nas zauważalna jest już atmosfera świąteczna. Na ulicach, w sklepach, biurach stoją ubrane choinki, świecą ozdoby świąteczne. Panująca atmosfera wprawia nas w nostalgię. W galeriach i centrach handlowych zauważalny jest coraz większy ruch, którego nasilenie może nastąpić jeszcze podczas najbliższych dni. Pamiętajmy, że nie wszyscy będący w tym czasie w sklepie, szczególnie wielkopowierzchniowym, przychodzą po zakupy, mają dobre intencje i przychodzą po zakupy.

Kupujemy bezpiecznie w sklepach stacjonarnych, na targach i bazarkach

Nie pozwólmy się okraść!

Policjanci radzą, aby wszędzie tam, gdzie są duże skupiska ludzi, czyli w centrach handlowych, sklepach, na targach i w środkach komunikacji publicznej, zachować szczególną ostrożność. W takich właśnie miejscach zdarza się najwięcej kradzieży. Niestety kieszonkowcy najczęściej wykorzystują nasze rozkojarzenie, pośpiech. W szczególności uważajmy w miejscach takich jak: dworce, przystanki, sklepy, gdzie narażeni jesteśmy na kradzież. Jeśli mamy przy sobie większą kwotę pieniędzy, nie trzymajmy jej w jednym miejscu. Rozdzielając ją i umieszczając w różnych miejscach zmniejszymy ryzyko ewentualnej utraty całej posiadanej gotówki. Płacąc za zakupy nie pokazujmy całej zawartości portfela, najbezpieczniej mieć wcześniej odliczoną kwotę pieniędzy. Nie zapisujmy numeru PIN na karcie płatniczej, nie eksponujmy go również w widocznym miejscu. Robiąc zakupy pamiętajmy, aby nie przechowywać dokumentów, pieniędzy czy telefonów komórkowych w tylnych kieszeniach spodni, w zewnętrznych kieszeniach płaszcza, czy kurtki. Zwracajmy uwagę także na torebki, plecaki oraz podręczne torby z zakupami, nie pozostawiając ich bez opieki i nadzoru. Wyjmując kilkukrotnie portfel podczas kupowania, za każdym razem zamykajmy torebkę lub plecak. Trzymajmy je najlepiej z przodu, zamknięciem do siebie.



Zachowajmy rozwagę i ostrożność, szczególnie kiedy za pomocą komunikatora społecznego lub konta w serwisie społecznościowym otrzymujesz informację od członka rodziny czy dobrego znajomego z prośbą o pilną pożyczkę poprzez przesłanie kodu płatności telefonem (może to być również inna legenda np. związana z zagubieniem portfela lub jego kradzieżą, a potrzebna jest pilnie gotówka, bo musi za coś zapłacić).



Pamiętaj, że tak działają cyberprzestępcy. Oszustwo na BLIK polega na wyłudzeniu kodu do płatności, najczęściej z wykorzystaniem komunikatorów, bądź kont w serwisach społecznościowych. Cyberprzestępca włamuje się i przejmuje konto na portalu społecznościowym, a następnie podszywając się pod członka rodziny lub znajomego prosi o pilną pożyczkę. Aby zrealizować swój cel namawia do wygenerowania kodu płatności telefonem, a następnie przesłania go „znajomemu”.



Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK:

nie działaj pochopnie. Najlepiej zadzwoń do tej osoby i upewnij się, że rzeczywiście potrzebuje tych pieniędzy,

zawsze sprawdzaj, komu wysyłasz kody do płatności mobilnych,

nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom.

Bądźmy czujni!



Podczas zakupów klucze do mieszkania nośmy w innym miejscu niż dokumenty z adresem, ponieważ w przypadku zagubienia ich, złodziej może okraść nasze mieszkanie. Zwracajmy uwagę na zamieszanie w sklepie, autobusie czy hali targowej. Podczas podróży lub przemieszczania się komunikacją miejską, starajmy się nie pozostawiać bagażu bez opieki, ponieważ grozi to nie tylko utratą naszego mienia, ale również może spowodować wszczęcie alarmu przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.



Pilnujmy dzieci na zakupach!

Zabierając ze sobą dzieci pilnujmy je, aby się nie zgubiły. Jeżeli już do tego dojdzie szybko poprośmy o pomoc pracowników obiektu, w którym jesteśmy. Warto wcześniej nauczyć dzieci, aby w przypadku oddalenia się od rodziców lub opiekunów zawsze wróciły do miejsca, gdzie widziały ich ostatni raz, starsze dzieci powinny mieć zapisane w telefonie komórkowym kontakty do najbliższych osób. Najprostszym sposobem zadbania o to, aby numery telefonów do najbliższych były łatwo dostępne w takiej sytuacji jest dopisanie przed nazwą kontaktów w telefonie skrótu ICE - In Case of Emergency (w nagłym wypadku).

Kupujemy bezpiecznie w internecie

Bądźmy wyczuleni podczas dokonywania zakupów w sieci!

Coraz częściej korzystamy z możliwości dokonywania zakupów poprzez Internet, a zwłaszcza teraz, przed świętami cieszą się one ogromną popularnością. Są bardzo wygodne i dają możliwość wyboru najatrakcyjniejszej spośród ofert licznych sklepów internetowych czy portali aukcyjnych. Kupując w sieci, musimy jednak pamiętać, że Internet to również miejsce, gdzie działają oszuści. Apelujemy, aby korzystając z tej formy zakupów zachować podstawowe środki ostrożności i zdrowy rozsądek. Dlatego uważajmy na wyjątkowe okazje i bardzo duże promocje. Za każdym razem sprawdźmy wiarygodność sprzedawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie kupujących na jego temat. Starajmy się dokonywać zakupów za pobraniem, płaćmy po otrzymaniu zamówionego towaru. Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystajmy z linków, a na stronę sklepu wchodźmy wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniemy w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy. Unikajmy także zakupów przedmiotów o rażąco zaniżanej cenie, gdyż mogą one pochodzić m.in. z przestępstwa, zachowajmy dla pewności korespondencję ze sprzedawcą. Po przekierowaniu na stronę swojego banku przy płatności e-przelewem zawsze upewnijmy się, czy nic nie wzbudza naszych wątpliwości. Płatności dokonujmy wyłącznie na zaufanych urządzeniach i unikajmy wykonywania ich w miejscach publicznych. Nigdy nie udostępniajmy swoich numerów PIN czy haseł np. do bankowości elektronicznej. Uważajmy także na podejrzane wiadomości o konieczności dopłaty do przesyłki.



Żeby nie dać się oszukać podczas przedświątecznych zakupów, stosuj środki bezpieczeństwa:

nie podawaj szczegółowych danych przez telefon, nawet kiedy bank rzekomo ich wymaga (pracownicy banku i tak mają je w systemie),

jeśli znajomy znienacka prosi Cię o kod BLIK w rozmowie na komunikatorze, zadzwoń do niego i upewnij się, że to z nim rozmawiasz,

przed potwierdzeniem transakcji BLIK sprawdź dwa razy, ile wynosi kwota i do kogo ona trafi,

nie klikaj w linki otrzymywane od nieznanych numerów – niemal na pewno przeniosą Cię one do stron wyłudzających dane lub pieniądze,

przed zalogowaniem się na konto w banku, dwa razy upewnij się, że adres strony jest właściwy (nie używaj do tego linków przesłanych w wiadomościach e-mail czy sms,

nie loguj się wrażliwymi danymi w otwartych sieciach Wi-Fi,

stosuj dwuskładnikowe uwierzytelnienie kont społecznościowych (2FA) – dzięki niemu każda osoba próbująca zalogować się na Twoje konto będzie musiała wprowadzić specjalny kod wysyłany tylko na autoryzowany numer telefonu komórkowego.

Apelujemy o czujność i rozsądek podczas dokonywania świątecznych zakupów.

(Biuro Prewencji KGP )