Policyjny turniej mistrzowski na Teneryfie Data publikacji 16.12.2023 Powrót Drukuj Za nami pierwszy dzień mistrzowskich rozgrywek. Nasza drużyna, stawiana w roli faworyta stawiła czoła sportowym celom. Cztery mecze grupowe przyniosły 4 zwycięstwa. Wszystko wedle założonego celu, jednak polscy policjanci musieli wznieść się na sportowe wyżyny.

Pierwsze trzy mecze przy ucisku 3 zwycięstwa i zero straconych bramek. Konsekwentna i dobra gra biało-czerwonych przyniosła komplet punktów. Ostatni mecz Polaków był jedynie przypieczętowaniem piłkarskiej dominacji. Jednak piłka nożna lubi pisać różne scenariusze. Nie inaczej było dzisiaj. Zaledwie po 3 minutach gry Nasi biało-czerowoni grali już w osłabieniu do końca spotkania. Pomimo to do końca meczu pokazali ogromny charakter i wygrali spotkanie 1:0. Wielka ambicja i determinacja doprowadziła policyjną drużynę do zwycięstwa. Wczorajszy dzień pełen sukcesów jest już za nami, a dzisiaj czekamy na Wasz doping i wiarę.

Jesteśmy po 4 meczach grupowych, które wygraliśmy:

1:0 z Rumunią IPA Satu Mare

3:0 z IPA Elite Canarias

1:0 z IPA Euskadi

1:0 z P.N Alicante

Bądźcie z Nami!

Pozdrawiamy