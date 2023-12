Policjanci spełnili marzenia Bartka Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj „Rób to, co sprawia Ci radość, a droga do osiągnięcia celu będzie łatwiejsza. Jestem przekonany, że pewnego dnia założysz policyjny mundur!” - to tylko fragment listu Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dzierżaka, skierowanego do 11-letniego Bartka, którego największym marzeniem jest wstąpienie w szeregi Policji.

Policjanci z Otwocka dowiedzieli się, że 11-letni wychowanek Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku bardzo interesuje się służbami mundurowymi, a w szczególności Policją. Jego największym marzeniem jest założyć policyjny mundur i stać na straży prawa. W sprawę zaangażował się Komendant Powiatowy Policji w Otwocku insp. Przemysław Dębiński, który w ramach świątecznego prezentu postanowił zrobić niespodziankę Bartkowi i zaplanował dla niego dzień pełen atrakcji.

W zeszłym tygodniu Bartek, nieświadomy niespodzianki, jaka go czeka, został zaproszony do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Policjanci oprowadzili go po komendzie i opowiedzieli, na czym polega służba w Policji. Jedną z atrakcji było szkolenie kryminalistyczne pod okiem technika kryminalistyki. Bartek był bardzo szczęśliwy, jednak główną atrakcją był wyjazd do Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie.

Po dotarciu na miejsce, Bartka przywitał Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie podinsp. Krzysztof Funkiendorf. Choć do jednostki nie mają wstępu osoby postronne, to Dowódca zrobił dla chłopca i jego opiekuna wyjątek. Wizyta rozpoczęła się od przeglądu sprzętu wykorzystywanego podczas akcji. Bartek mógł przymierzyć część specjalistycznego sprzętu. Policjanci pokazali drony, robota pirotechnicznego oraz pojazd opancerzony. Zwieńczeniem dnia pełnego atrakcji były wspólne zdjęcia i drobne prezenty. W całe wydarzenie zaangażował się Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak, który specjalnie na tę okazję napisał do Bartka list i obdarował go kolejnymi prezentami.