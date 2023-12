Pomóżmy Łukaszowi wrócić do zdrowia Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj Nasz przyjaciel, policjant CBŚP wracając ze służby uczestniczył w wypadku drogowym, w wyniku którego doznał rozległych obrażeń, szczególnie głowy. Od tego momentu był nieprzytomny, a ostatnio jest w minimalnej świadomości. Serdecznie zapraszamy do wsparcia zbiórki na jego rehabilitację i leczenie przekazując dowolną kwotę pieniędzy oraz przesyłając dalej prośbę o pomoc.

Komisarz Łukasz Radziwoniuk zawsze był silny i pogodny, nigdy nie odmawiał pomocy innym. Swoje życie związał ze służbą w Policji, wykonując trudne i niebezpieczne zadania. Ostatnie lata służył w Zarządzie w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji zwalczając zorganizowaną przestępczość narkotykową.

Łukasz zawsze powtarzał zdanie, które wisiało na tablicy w jego pracy: „Wszyscy wracamy do domu”. Niestety z jednej z realizacji nie wrócił do domu. 9 kwietnia 2023 roku uczestniczył w wypadku drogowym, w którym doznał m.in. rozległych obrażeń głowy. Trafił do szpitala, gdzie przeszedł kilka operacji. Pomimo wielomiesięcznej walki o powrót do nas, stan jego zdrowia jest nadal bardzo ciężki. Obecnie przebywa w klinice „Budzik” w Olsztynie, ale rodzina i przyjaciele myślą już o dalszej rehabilitacji, która pozwoli mu wrócić do normalnego, codziennego życia. Rehabilitacja będzie długa i bardzo kosztowna, dlatego prosimy Państwa o pomoc w zebraniu środków finansowych na jego dalsze leczenie.

Jak pomóc?

Wejdź na stronę: https://www.siepomaga.pl/lukasz-radziwoniuk i wpłać dowolną kwotę.