Tymczasowe areszty za wyłudzenie dotacji unijnych Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 4 osoby w wieku od 43 do 58-lat podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej środki z funduszy unijnych. Wstępne obliczenia wskazują, że dzięki zawyżaniu wartości projektu i obrotowi sfałszowanymi fakturami, uzyskali dofinansowanie w kwocie ponad 1 miliona zł. Śledczy dokonali zabezpieczenia majątkowego na przeszło 3 miliony zł. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie materiałów operacyjnych policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu.

Śledztwo dotyczy wyłudzenia dotacji unijnych przez przedsiębiorców z powiatu puławskiego. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zawyżali wartość projektu unijnego, celem uzyskania większego dofinansowania. W ramach swoich działań uczestniczyli w obrocie sfałszowanymi fakturami, co pozwoliło wyłudzić pieniądze przeznaczone na realizację projektu. Pozyskane środki z Unii Europejskiej miały być wydatkowane na badania nad odnawialnymi źródłami energii. Do przestępstwa doszło w okresie od 2016 do 2019 roku. Wartość całego dofinansowania opiewała na ponad 1,5 mln złotych, natomiast kwota otrzymanego wsparcia na ponad 1 mln złotych.

Funkcjonariusze z KMP w Lublinie weszli do mieszkań osób zaangażowanych w ten proceder. Na terenie powiatu puławskiego oraz jednego z powiatów województwa mazowieckiego zatrzymano 4 osoby w wieku od 43 do 58 lat. W trakcie dokonanych przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli dowody w postaci obszernej dokumentacji oraz gotówkę i złote monety o łącznej wartości blisko 30 tysięcy złotych. Wśród zatrzymanych znalazła się 55 latka, która kierowała zorganizowaną grupą przestępczą.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie usłyszeli zarzuty kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych faktur w celu wyłudzenia dotacji unijnych. Śledczy dokonali zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych w kwocie ponad 3 milionów złotych. Decyzją sądu wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Podejrzanym za zarzucone im czyny grozi surowa kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.



(KWP w Lublinie / kp)