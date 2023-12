Ojciec z synem zatrzymani za oszustwa na seniorach Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj Na 3 miesiące do aresztu trafił 37-latek podejrzany o oszustwa na szkodę seniorów. Wraz z 16-letnim synem zostali zatrzymani na ekspresowej S8. W całym procederze pełnili rolę odbieraków. Seniorzy stracili wówczas ponad 430 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa. Z uwagi na znaczną wartość strat, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzeń doszło na początku grudnia. Wówczas do czterech seniorów z miasta i powiatu zadzwonili oszuści podając się za członków rodziny z informacją, że doszło do wypadku, w którym została potrącona kobieta w ciąży. Prosili o pomoc we wpłaceniu kaucji. Była potrzebna, żeby uniknąć aresztu. W trzech rozmowach włączał się również mężczyzna podający się za policjanta, który potwierdzał słowa swoich przedmówców. Wierząc w opowiadane historie, seniorzy pakowali pieniądze między innymi do foliowych toreb i przekazywali mężczyźnie, który do nich przyszedł. W ciągu dwóch dni seniorzy przekazali łącznie ponad 430 tysięcy złotych.