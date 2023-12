Poprosił policjantów o odblaski - dostał jedzenie i schronienie Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj Hasło "Pomagamy i Chronimy" jak zawsze jest aktualne. Policjanci z drogówki pomogli wyziębionemu 57-latkowi. Mężczyzna podszedł do nich i poprosił o element odblaskowy. Szedł do kolegi, gdzie chciał przenocować. Dzięki reakcji policjantów mężczyzna dostał nie tylko odblaski, ale i jedzenie. Mundurowi odwieźli go również do znajomego, gdzie mógł spędzić noc.

Pomagamy i chronimy – to nie tylko motto policjantów, ale także realne działania. Tym razem udowodnili to policjanci z drogówki z Suchowoli, którzy znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Na jednej z ulic w Janowie podszedł do nich mężczyzna i zapytał, czy nie mają elementów odblaskowych. Mężczyzna poprosił mundurowych o odblaski, bo padał śnieg i było ciemno, a miał iść nieoświetloną drogą. Mężczyzna bał się, że będzie niewidoczny dla kierowców. Podczas rozmowy mundurowi ustalili, że 57-latek jest bezdomny, a idzie do znajomego, żeby u niego przenocować. Mężczyzna powiedział policjantom, że od wczoraj nic nie jadł. Policjanci nie czekając ani chwili zabrali 54-latka do jednego z lokali gastronomicznych, gdzie kupili mu ciepłe jedzenie. Następnie zawieźli mężczyznę do znajomego, u którego mógł spędzić noc.