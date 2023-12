Podejrzewany o zabójstwo zatrzymany Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj W Tarnowie Opolskim zamaskowany mężczyzna zaatakował nożem dwie osoby, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń 18-letni pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Opolscy policjanci już kilka godzin po zgłoszeniu zatrzymali osobę podejrzewaną o zabójstwo młodego mężczyzny. W mieszkaniu 46-latka zabezpieczono niebezpieczne narzędzia, które mogły posłużyć do przestępstwa. Policjanci z Komendy Miejskiej w Opolu nadal prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze, by ustalić dokładny przebieg tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

W niedzielę, 17 grudnia 2023 roku około godz. 2.30 w Tarnowie Opolskim do grupy 6 osób podszedł nieznany im zamaskowany mężczyzna. Po chwili pchnął nożem dwóch mężczyzn, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzeni wspólnie z pozostałymi osobami pojechali do szpitala. To właśnie wtedy otrzymaliśmy zgłoszenie o tym ataku. Policjanci z komendy miejskiej od razu przystąpili do działania.

Funkcjonariusze do tej sprawy ustalili okoliczności zdarzenia, przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli monitoring i ślady z miejsca ataku. Dzięki ich intensywnej pracy, około godz. 15:00 policjanci z komendy miejskiej zatrzymali podejrzewanego o zabójstwo 46-latka. Dodatkowo, w miejscu zamieszkania zatrzymanego funkcjonariusze zabezpieczyli niebezpieczne narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia tegoprzestępstwa.

Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń 18-letni mężczyzna zmarł w szpitalu. Natomiast drugiemu z poszkodowanych, 32-latkowi odniesione rany nie zagrażają życiu i zdrowiu.

Obecnie w sprawie prowadzone sa dalsze czynności dochodzeniowo-śledcze. Policjanci z komendy miejskiej pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności i dokładny przebieg tego zdarzenia.