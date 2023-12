Policjanci z Pogodna uczestniczyli w spełnieniu marzeń 9-letniego Dominika Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj Mundurowi z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno uczestniczyli w spełnieniu marzeń 9-letniego chłopca chorującego onkologicznie. Marzeniem Dominika był pomarańczowy gokart. To były niezapomniane chwile radości, które pozostaną w pamięci tego dzielnego młodego człowieka na długo.

Do policjantów z Pogodna wpłynęła prośba od stowarzyszenia spełniającego marzenia dzielnych dzieci walczących z nieuleczalnymi chorobami o udział w pewnym przedsięwzięciu. Jeden z ich podopiecznych 9-letni Dominik marzył o przejażdżce pomarańczowym gokartem.

Policjanci bez chwili wahania przyłączyli się do tego wydarzenia. Na torze przeznaczonym do jazdy gokartami podczas emocjonującego przyjazdu dzielnicowi zatrzymali chłopca do zainscenizowanej kontroli drogowej i wówczas Dominik dowiedział się, że ten właśnie pojazd stał się jego własnością.

To były niezapomniane chwile nie tylko dla dzielnego Dominika, ale i policjantów, którzy przez ten drobny gest mogli uczestniczyć w spełnieniu marzeń chorego chłopca.