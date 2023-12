Zarzuty i areszt dla dwóch mężczyzn i kobiety za uczestniczenie w obrocie znaczną ilością narkotyków Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj Policyjni wywiadowcy zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 25-lat oraz 24-latkę z Białorusi, którzy odpowiedzą za uczestniczenie w obrocie znaczną ilością narkotyków. Podczas kontroli pojazdu, którym poruszali się zatrzymani oraz przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli ponad 3 kilogramy różnego rodzaju środków odurzających. Biegły we wstępnej opinii dotyczącej tylko części z tych substancji określił, że policjanci zabezpieczyli 600 porcji marihuany, haszyszu, kokainy oraz klefedronu, a także ponad 200 sztuk tabletek psychotropowych. Podejrzani w prokuraturze usłyszeli zarzuty, a sąd zdecydował, że na najbliższe trzy miesiące trafią do aresztu. Grozi im teraz kara nawet do 12 lat więzienia.

W środę w nocy (13.12.2023) policyjni wywiadowcy patrolowali rejon ul. Belgradzkiej. W pewnym momencie zwrócili uwagę na pojazd marki audi A4, którego kierujący gwałtownie zmienił pas ruchu. Funkcjonariusze zatrzymali auto kontroli i wylegitymowali kierowcę oraz dwójkę pasażerów. Dwóch obywateli Ukrainy w wieku 25-lat i 24-latka Białorusi podczas interwencji zachowywali się nerwowo, a policjanci zauważyli, że w schowku na drzwiach kierowcy znajduje się duża ilość woreczków strunowych.



Funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że w aucie mogą być środki odurzające. Podczas interwencji kierujący przekazał mundurowym woreczek strunowy z marihuaną , który wyjął z podłokietnika. Podczas przeszukania pojazdu i mieszkania zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli szacunkowo ponad 3 kg różnego rodzaju narkotyków.



Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę oraz przewieźli ich do policyjnego aresztu. Zabezpieczone środki odurzające i psychotropowe przekazano do analizy biegłemu, który we wstępnej opinii dotyczącej tylko części z tych substancji określił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci 600 porcji marihuany, haszyszu, kokainy oraz klefedronu, a także ponad 200 sztuk tabletek psychotropowych. Pozostałe substancje są jeszcze badane przez biegłego i w najbliższym czasie wyda on kolejną opinię w zakresie ilości zapieczonych narkotyków. Dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom prokurator przedstawił sprawcom zarzuty uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających. W piątek sąd zadecydował, że podejrzani najbliższe miesiące spędzą w areszcie.



Za uczestniczenie w obrocie znaczną ilością narkotyków grozi do 12 lat więzienia.



( KWP w Gdańsku / kp)